『ドクターズケア 犬用 ストマックケア ドライ 3kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 14時 35分に出品され04月18日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 消化器疾患用療法食

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ドクターズケア

犬用

ストマックケア

ドライ

3kg