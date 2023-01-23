MR. NOMADS 耐荷重160KG ワイド 高強度・軽量 バッグインベッドらくらく設置 折りたたみ アウトドアベッド 最高峰強度600D【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

MR. NOMADS 耐荷重160KG ワイド 高強度・軽量 バッグインベッドらくらく設置 折りたたみ アウトドアベッド 最高峰強度600D



【商品説明】

・?【アウトドアシーンをより充実させるコット】 ロータイプはハイウェイと比べ、抜群の安定感を誇り食事の時や睡眠に適した高さ。コットは外の気温に関係なく、快適な寝床を提供します。また、地面から離れることができるので、虫や動物がいるような場所では重要な役割を果たします。

・?【キャンプでも睡眠を快適にするアウトドアコット】 きしみを低減させ、丁度良いハリとなるように設計。600Dポリエステルオックスフォードナイロン（生地）を採用。撥水性能と軽量ながら高強度を可能に。キャンプで快適に眠る事にこだわり設計。快適な寝床を提供し、簡単に梱包して持ち運ぶことができます。

・?【ワンランク上の最高の寝心地】 キャンプで重視したい安眠、寝心地を追求したアウトドア用のコット。Mr.Nomadsのローウェイコットは、まるで太鼓のような弾力性を持ち、快適な眠りを提供するように設計されています。コットの弾力は体への負荷を減らし、コ