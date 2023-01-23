『MR. NOMADS 耐荷重160KG ワイド 高強度・軽量 バッグインベッドらくらく設置 折りたたみ アウトドアベッド 最高峰強度600D【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 19時 01分に出品され03月07日 19時 01分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MR. NOMADS 耐荷重160KG ワイド 高強度・軽量 バッグインベッドらくらく設置 折りたたみ アウトドアベッド 最高峰強度600D
【商品説明】
・?【アウトドアシーンをより充実させるコット】 ロータイプはハイウェイと比べ、抜群の安定感を誇り食事の時や睡眠に適した高さ。コットは外の気温に関係なく、快適な寝床を提供します。また、地面から離れることができるので、虫や動物がいるような場所では重要な役割を果たします。
・?【キャンプでも睡眠を快適にするアウトドアコット】 きしみを低減させ、丁度良いハリとなるように設計。600Dポリエステルオックスフォードナイロン（生地）を採用。撥水性能と軽量ながら高強度を可能に。キャンプで快適に眠る事にこだわり設計。快適な寝床を提供し、簡単に梱包して持ち運ぶことができます。
・?【ワンランク上の最高の寝心地】 キャンプで重視したい安眠、寝心地を追求したアウトドア用のコット。Mr.Nomadsのローウェイコットは、まるで太鼓のような弾力性を持ち、快適な眠りを提供するように設計されています。コットの弾力は体への負荷を減らし、コ
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落札価格8071円
701 入札履歴
終了
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