『パイオニア 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応/左右分離型/マイク付き グレー SE-E8TW(H)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 03時 01分に出品され04月07日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パイオニア 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応/左右分離型/マイク付き グレー SE-E8TW(H)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。