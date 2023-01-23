『骨伝導メガネ イヤホン Bluetoothサングラス アウトドア スポーツ Bluetooth5.0 TAC / UV400偏光 タッチコントロール 収納袋 U【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 18時 18分に出品され04月16日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
骨伝導スマートオーディオミュージックワイヤレスBluetoothサングラス高品質フレーム.TAC/UV400偏光サングラス.簡単なタッチコントロール操作機能を内蔵Bluetooth Realtek 8763/5.0バージョンの互換性安定性機能前の曲.次の曲.一時停止.再生.電話をサポートします.1つのMFBキーをオンにして.ペアリングを開始しますBluetoothサポートプロトコル:A2DP / AVRCP / HFP/HSPすべてのBluetoothデバイス.12.5mm骨伝導バイブレーター
仕様:
サイズ:約152x163x48mmユーザーのスマートフォンのイヤホンパワーステータスレベル表示ポリマーリチウムイオン電池100mAhx2高速充電による低消費電力3時間プレイ.240時間スタンバイ外部安全のための骨伝導技術優れた機能.構造防水＆防汗性を備えた小型軽量デザインVoicepromtionで習得しやすいシンプルな操作
パッケージに含まれるもの:
1xサングラス1xサングラスクロス1xユーザーマニュアル1x収納バッグ1xUSBケーブル
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落札価格8071円
798 入札履歴
終了
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