『富士ゼロックス ドラムカートリッジ CT350765【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 52分に出品され03月24日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
富士ゼロックス ドラムカートリッジ CT350765
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 2.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8071円
663 入札履歴
終了
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