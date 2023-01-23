『iTouch スマートウォッチフィットネストラッカー， 心拍数， 歩数計， 睡眠計， メッセージ， 男女用IP68水泳防水， タッチスクリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 55分に出品され04月07日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
iTouch スマートウォッチフィットネストラッカー， 心拍数， 歩数計， 睡眠計， メッセージ， 男女用IP68水泳防水， タッチスクリー
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落札価格8071円
850 入札履歴
終了
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