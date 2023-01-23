『ノートパソコンスタンド 折りたたみ式 ラップトップスタンド アルミ合金 iPadスタンド 7段の高さ調節可能【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 20時 12分に出品され03月27日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノートパソコンスタンド 折りたたみ式 ラップトップスタンド アルミ合金 iPadスタンド 7段の高さ調節可能



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・?【7段階高さ調節可、手軽に仕事】 パソコンの高さを調節でき、正しい姿勢について、高さを調整し、目線を高め、長時間の仕事中の頭や肩の軽減してくれて

・?【幅広い互換性】：Mackbook、MacBook Air / Pro、iPad、Google Pixelbook、Dell XPS、HP、ASUS、Lenovo、ThinkPad、Acer、Chromebook、Samsung、タブレット、Kindle、HUAWEIなど、17インチまでのラップトップに対応できます。さらにはタブレット、本や雑誌などのスタンドとして幅広くご活用いただけます。

・?【折り畳み式＆持ち運び便利



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 6.20 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。