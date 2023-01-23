『高倍率 天体望遠鏡 最大875倍 天体観測 地上観測 授業 調査 アウトドア 惑星 星座 月観察 お子様 子供 キッズ 夏休み 自由研究 学生 誕生日【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 19時 47分に出品され03月08日 19時 47分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 納期：

発送には2~5日ほどかかります。

注文書を送ってから4-7日ぐらいでお届きします。

ご希望される写真を提供して生産してもいいです。サービスに問い合わせてください。

状態：新品

生産：中国製

内容：高倍率 天体望遠鏡 最大875倍 天体観測 地上観測 授業 調査 アウトドア 惑星 星座 月観察 お子様 子供 キッズ 夏休み 自由研究 学生 誕生日 贈り物

￥n※大量注文の場合、運送業者の指定及び送料をご負担いただくことがございます。あらかじめご了承ください。