『shasta シャスタ ワックスコットン2WAYダッフル BAGC004T【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 19時 58分に出品され03月03日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 防止性、耐久性の高いオイルを染み込ませたワックスコットン生地を採用。使用していくうちにオイル抜けが起き、経年変化を楽しめます。大容量なので、キャンプやトラベル旅行、スポーツなど様々なシーンで大活躍。 生産国:中国 素材・材質:ワックスコットン、レザー 商品サイズ:W52×D22×H28cm(ハンドル含まず)、ハンドル長:48cm、ショルダー長:最大145cm 仕様:ショルダー:調整可能 ※サプライヤー直送品 ご注文後5〜6営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)

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