『アシックス ユニセックス バスケットボールシューズGELHOOP V15(ホワイト×ピーコート・サイズ：25.0cm) asics 1063A063-102-25.0 返品種別A【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 04分に出品され03月06日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：お取り寄せ/軽量性が特徴の様々なプレーヤーに支持されるスタンダードモデル(2E相当)。トラスティック形状やミッドソールの巻き上げ形状を見直し、安定性も追求。/[1063A063102250]