『VGP 2021 企画賞モデルラディウス radius RK-DA50C ポータブルヘッドホンアンプ : USB Type-C USB-C【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 01時 02分に出品され03月10日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VGP 2021 企画賞モデルラディウス radius RK-DA50C ポータブルヘッドホンアンプ : USB Type-C USB-C
【商品説明】
・【Qualcomm社製の高品質チップを搭載】「Qualcomm Aqstic DAC」を備えており、消費電流を極限まで抑えながらも、広いダイナミックレンジ・低歪み・高い周波数応答特性に優れています。また、USB入力からヘッドホン出力までの信号処理をチップ単体で行うため、効率的な基板設計が可能となり筐体の小型化が実現しました。
・【省電力かつ音の再現性の高いH級ヘッドホンアンプ】本チップに備わるH級ヘッドホンアンプは、信号レベルが低い時には電源電圧を落としてイヤホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げて、より多くの電力を供給します。信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作するた
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
337 入札履歴
終了
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