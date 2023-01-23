『ロングコート トレンチコート チェスターコート レディース テーラード 大きいサイズ アウター 無地 シンプル カジュアル 防寒 暖かい おしゃれ 体型カバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 51分に出品され03月31日 13時 51分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
いつもより胸を張って歩きたくなる。印象派コートで出かけよう！
キレイめにもカジュアルにも着回しできるレディース シャツジャケット。
上半身をコンパクトに見せるややショート丈で、ジャケットのように軽く羽織れる仕上がりです。
立体的なフォルムなど、頼りになるアイテム、ディテールが満載。極上の一枚を今こそ手にしたい。
ベーシックな冬コートなので、OLさんからママまで年齢問わず幅広い年齢の方にも着用していただけます。
【参考サイズ】
XS 身丈100cm 胸囲98cm 袖丈58cm
S 身丈101cm 胸囲102cm 袖丈59cm
M 身丈102cm 胸囲106cm 袖丈60cm
L 身丈103cm 胸囲110cm 袖丈61cm
XL 身丈104cm 胸囲114cm 袖丈62cm
【備考】
色合いはモニター環境により若干の誤差が出ます。
綿混合商品は洗濯時に多少縮む事がございます。
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落札価格8070円
86 入札履歴
終了
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