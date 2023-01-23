『スーパーブルーライトカットメガネ PCメガネ ブルーライト94%カット 小顔 小さいサイズ オーバル 紫外線カット (ネイビーブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 15分に出品され03月18日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スーパーブルーライトカットメガネ PCメガネ ブルーライト94%カット 小顔 小さいサイズ オーバル 紫外線カット (ネイビーブラック)
【商品説明】
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・【サイズ】 レンズ幅: 48mm 鼻幅: 18mm テンプル: 138mm 上下幅: 25mm フレーム幅: 130mm
・【セット内容】フレーム、スー
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
24 入札履歴
終了
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