『スーパーブルーライトカットメガネ PCメガネ ブルーライト94%カット 小顔 小さいサイズ オーバル 紫外線カット (ネイビーブラック)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 11時 15分に出品され03月18日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スーパーブルーライトカットメガネ PCメガネ ブルーライト94%カット 小顔 小さいサイズ オーバル 紫外線カット (ネイビーブラック)



【商品説明】

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・【サイズ】 レンズ幅: 48mm 鼻幅: 18mm テンプル: 138mm 上下幅: 25mm フレーム幅: 130mm

・【セット内容】フレーム、スー



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。