『VENUM ヴェヌム ボクシンググローブ Challenger 3.0 チャレンジャー 3.0 (黒/ゴールド， 14oz)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 22時 43分に出品され03月22日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VENUM ヴェヌム ボクシンググローブ Challenger 3.0 チャレンジャー 3.0 (黒/ゴールド， 14oz)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.10 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 39.10 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。