『究極ライン Effect Audio Studio Rhea AKG 交換用アップグレードケーブル K450 Q460 K480 K451対【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 03時 08分に出品され04月13日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
究極ライン Effect Audio Studio Rhea AKG 交換用アップグレードケーブル K450 Q460 K480 K451対
【商品説明】
・upgrade cable
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 10.70 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
39 入札履歴
終了
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