『Athletico コンパクトシティテニスバックパック - テニスバッグ メンズ レディース テニスラケット2本とシューズを収納(グレー)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 00時 55分に出品され03月24日 00時 55分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Athletico コンパクトシティテニスバックパック - テニスバッグ メンズ レディース テニスラケット2本とシューズを収納(グレー)



【商品説明】

・バッグの両側に大きな水筒ポケット: 強化ボトムとゴムバンドトップでスポーツボトルをしっかりと保持。

・パッド入りラケットコンパートメント: ラケット2本(ジュニアサイズからジュニアサイズまで)。サイドローディングには滑り止めジッパーが付いており、ラケットを固定できます。

・人間工学に基づいた持ち運び簡単 - 調節可能なパッド入りショルダーストラップとパッド入りバックで一日中快適。

・大きなメインコンパートメント: 靴、トレーナー、タオル、テニスボールなどを入れるのに十分なスペースがあります。



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 38.30 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。