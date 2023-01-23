『[要見積]イメージニクス 3BNC-3C4m 3BNC用同軸マルチケーブル(3C-2V) 4m【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 10分に出品され03月26日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品コード：
メーカー名：イメージニクス
商品名：3BNC用同軸マルチケーブル(3C-2V) 4m
メーカー型番：3BNC-3C4m
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落札価格8070円
867 入札履歴
終了
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