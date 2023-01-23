『インナーイヤーヘッドホン オーディオテクニカ ATH-CKR70-RD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 11時 29分に出品され04月24日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：オーディオテクニカJAN：4961310136840型番：ATH-CKR70-RD商品説明音と装着のベストバランスを追求したφ11.8mmドライバーを搭載。軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現。ミクロンオーダーによる新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生。仕様・コード(約):1.2m(Y型)
・質量(約):8g
・型式:ダイナミック型
・最大入力(約):200mW
・プラグ:φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
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落札価格8070円
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終了
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