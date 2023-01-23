『VANGUARD 4段三脚 ハンディカム対応 ブラック 小型 3WAY アルミ VK 204AP【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 50分に出品され03月24日 01時 50分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VANGUARD 4段三脚 ハンディカム対応 ブラック 小型 3WAY アルミ VK 204AP



【商品説明】

・エレベーターギア付き

・ケース付き

・メーカー型番:VK 204AP

・伸高:1295mm

・最伸高:1540mm

・縮長:490mm

・耐荷重:2kg

・質量:0.9kg



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。