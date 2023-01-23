『機能グラス サングラス・ミリタリー関連 SMITH OP ハイドアウトエリート グレー [HDTPCGY22BK] HDTPCGY22BK 販売単位：1 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 05時 06分に出品され04月16日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 保護具 保護メガネ・防災面 機能グラス（サングラス） ミドルフィットラージカバレッジのデザインです。レンズ色：グレーレンズ厚(mm)：2.5防曇加工：防傷加工：UVカット：フレーム色：ブラックフレーム色：ブラックアメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠UV100%カット(UVA/B/C)ミディアムフィットレンズ厚：2.5mmレンズ:耐衝撃強化ポリカーボネートフレーム:ナイロン