『ワトソン ゴルフ ザ・ハンガー スイング 練習器具 シャロースイング【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 17時 34分に出品され04月03日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワトソン ゴルフ ザ・ハンガー スイング 練習器具 シャロースイング



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。