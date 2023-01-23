『バルーン 誕生日 開店祝い バルーン電報 お祝い ローズピンクでナチュラルウェディングを 花以外 ギフト おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 04分に出品され03月27日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ハートやヴィヴィッドなピンクカラーを使わず
ナチュラルなウェディングに合うよう
ローズゴールド、ピンクゴールド、パールホワイト
アイボリーなど柔和なくすみカラーだけを
コーディネートしたアレンジです。
T-バルーンの中にも柔らかいカラーのミニバルーンを入れて優しくピンクゴールドのバブルバルーンをアクセントに添えました。
Best Day ever（これまでで最も良い日）という
ウェディングシーンにふさわしいメッセージが入ったバルーンも。
大人の結婚祝いにおすすめのアレンジです。
【商品サイズ】
約180cm×約60cm
【内容】
Ｔバルーン440(クリア)×1個
フィルムバルーン×2個
ラバーバルーン×11個
【関連ワード】
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落札価格8070円
617 入札履歴
終了
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