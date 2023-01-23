『バルーン 誕生日 開店祝い バルーン電報 お祝い ローズピンクでナチュラルウェディングを 花以外 ギフト おしゃれ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 13時 04分に出品され03月27日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ハートやヴィヴィッドなピンクカラーを使わず

ナチュラルなウェディングに合うよう

ローズゴールド、ピンクゴールド、パールホワイト

アイボリーなど柔和なくすみカラーだけを

コーディネートしたアレンジです。



T-バルーンの中にも柔らかいカラーのミニバルーンを入れて優しくピンクゴールドのバブルバルーンをアクセントに添えました。



Best Day ever（これまでで最も良い日）という

ウェディングシーンにふさわしいメッセージが入ったバルーンも。

大人の結婚祝いにおすすめのアレンジです。



【商品サイズ】

約180cm×約60cm



【内容】

Ｔバルーン440(クリア)×1個

フィルムバルーン×2個

ラバーバルーン×11個



【関連ワード】

バルーン バルーン電報 電報 風船

ギフト プレゼント 贈り物

花 胡蝶蘭 フラワーギフト フラワーアレンジメント プリザーブドフラワー

誕生日 記念日 バースデー

お祝い 開店 開業 開院 移転 周年 出産 ベビーシャワー

名入れ 名前入り メッセージカード

送料無料 一部 即日 発送