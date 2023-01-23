『自動給餌器 猫 ペット ケージ取付タイプ スマホ遠隔操作 猫 犬 自動 餌やり うさぎ 小動物 wifi必要 録音機能 アプリ IOS と【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 03時 08分に出品され04月06日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
自動給餌器 猫 ペット ケージ取付タイプ スマホ遠隔操作 猫 犬 自動 餌やり うさぎ 小動物 wifi必要 録音機能 アプリ IOS と
【商品説明】
・【ケージ取付タイプ場所を取らない】ケージ式オートフィーダー：ペットケージの外側に固定されて、場所を取らない、蹴り飛ばしなどで倒れる心配がない。各食事は思いやりのある愛です、もはや走り回ってペットを心配する必要はありません。仕事帰りに付き合いで帰りが遅くなっても、自動給餌器が決まった時間に給餌しますので、これからは安心ください。
・【取り外し可能な構造を採用、 簡単に洗える】フードタンクは餌やり器本体から取り外し可能であるため、掃除が楽。ドライフード専用です。大粒タイプや粒の一辺が5mm以下または、13mm以上のドライフードは、ご使用できません。
・【遠隔
X081GCHC9Q
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
115 入札履歴
終了
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