自動給餌器 猫 ペット ケージ取付タイプ スマホ遠隔操作 猫 犬 自動 餌やり うさぎ 小動物 wifi必要 録音機能 アプリ IOS と【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

自動給餌器 猫 ペット ケージ取付タイプ スマホ遠隔操作 猫 犬 自動 餌やり うさぎ 小動物 wifi必要 録音機能 アプリ IOS と



【商品説明】

・【ケージ取付タイプ場所を取らない】ケージ式オートフィーダー：ペットケージの外側に固定されて、場所を取らない、蹴り飛ばしなどで倒れる心配がない。各食事は思いやりのある愛です、もはや走り回ってペットを心配する必要はありません。仕事帰りに付き合いで帰りが遅くなっても、自動給餌器が決まった時間に給餌しますので、これからは安心ください。

・【取り外し可能な構造を採用、 簡単に洗える】フードタンクは餌やり器本体から取り外し可能であるため、掃除が楽。ドライフード専用です。大粒タイプや粒の一辺が5mm以下または、13mm以上のドライフードは、ご使用できません。

・【遠隔

X081GCHC9Q

【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 37.10 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。