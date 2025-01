CD/EXILE ATSUSHI/40 〜forty〜 (2CD+4Blu-ray(スマプラ対応))【Pアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

EXILE ATSUSHI (エグザイルアツシ えぐざいるあつし)

2020年11月4日 発売



EXILE ATSUSHIの6年ぶり自身4枚目となるオリジナルアルバムが発売決定!

2020年4月に40歳の誕生日を迎えた自身の節目を記念したアルバム!



CD:1

1.BOUNCE ON IT!! -Album ver.-

2.Just The Way You Are

3.No more

4.Be Brave

5.I think of you -Japanese ver.-

6.More... -Japanese ver.-

7.Do You Remember -Japanese ver.-

8.With you 〜Luv merry Xmas〜

9.Beautiful Gorgeous Love -Special edition-

10.Suddenly

11.人間の証明のテーマ

12.オーサカトーキョー

13.輪廻

14.Just The Way You Are -Album ver.-

CD:2

1.So Special -Acoustic ver.-

2.響 〜HIBIKI〜 -Acoustic ver.-

3.MELROSE 〜愛さない約束〜 -Acoustic ver.-

4.Be Brave -Acoustic ver.-

5.HIKARI -Acoustic ver.-

6.愛のために 〜for love, for a child〜 -Acoustic ver.-

7.輪廻 -Piano ver.-

BD:3

1.BOUNCE ON IT!!(LIVE from EXILE ATSUSHI Special Night)

2.Just Th