『CD/EXILE ATSUSHI/40 〜forty〜 (2CD+4Blu-ray(スマプラ対応))【Pアップ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 42分に出品され03月12日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
EXILE ATSUSHI (エグザイルアツシ えぐざいるあつし)
2020年11月4日 発売
EXILE ATSUSHIの6年ぶり自身4枚目となるオリジナルアルバムが発売決定!
2020年4月に40歳の誕生日を迎えた自身の節目を記念したアルバム!
CD:1
1.BOUNCE ON IT!! -Album ver.-
2.Just The Way You Are
3.No more
4.Be Brave
5.I think of you -Japanese ver.-
6.More... -Japanese ver.-
7.Do You Remember -Japanese ver.-
8.With you 〜Luv merry Xmas〜
9.Beautiful Gorgeous Love -Special edition-
10.Suddenly
11.人間の証明のテーマ
12.オーサカトーキョー
13.輪廻
14.Just The Way You Are -Album ver.-
CD:2
1.So Special -Acoustic ver.-
2.響 〜HIBIKI〜 -Acoustic ver.-
3.MELROSE 〜愛さない約束〜 -Acoustic ver.-
4.Be Brave -Acoustic ver.-
5.HIKARI -Acoustic ver.-
6.愛のために 〜for love， for a child〜 -Acoustic ver.-
7.輪廻 -Piano ver.-
BD:3
1.BOUNCE ON IT!!(LIVE from EXILE ATSUSHI Special Night)
2.Just Th
CD/EXILE ATSUSHI/40 〜forty〜 (2CD+4DVD(スマプラ対応))
¥ 8070
CD/EXILE ATSUSHI/40 〜forty〜 (2CD+4DVD(スマプラ対応))
¥ 8070
新品 (おまけ付)40 〜forty〜 / EXILE ATSUSHI エグザイル アツシ (2CD+4Blu-ray) RZCD77169-SK
¥ 8070
新品 (おまけ付)40 〜forty〜 / EXILE ATSUSHI エグザイル アツシ (2CD+4Blu-ray) RZCD77169-SK
¥ 8070
新品 (おまけ付)40 〜forty〜 / EXILE ATSUSHI エグザイル アツシ (2CD+4Blu-ray) RZCD77169-SK
¥ 8070
新品 (おまけ付)40 〜forty〜 / EXILE ATSUSHI エグザイル アツシ (2CD+4DVD) RZCD77167-SK
¥ 8070
新品 (おまけ付)40 〜forty〜 / EXILE ATSUSHI エグザイル アツシ (2CD+4DVD) RZCD77167-SK
¥ 8070
新品 (おまけ付)40 〜forty〜 / EXILE ATSUSHI エグザイル アツシ (2CD+4DVD) RZCD77167-SK
¥ 8070
40 〜forty〜（2CD＋4Blu-ray） ATSUSHI
¥ 8070
豪華盤(取) スマプラ対応 Blu-ray4枚付 EXILE ATSUSHI 2CD+4Blu-ray/40 〜forty〜 20/11/4発売
¥ 8070
豪華盤(取) スマプラ対応 DVD4枚付 EXILE ATSUSHI 2CD+4DVD/40 〜forty〜 20/11/4発売
¥ 8070
40 〜forty〜（2CD＋4DVD） ATSUSHI
¥ 8070
40 〜forty〜(4Blu-ray Disc付) ／ EXILE ATSUSHI (CD)
¥ 8070
40 〜forty〜(4DVD付) ／ EXILE ATSUSHI (CD)
¥ 8070
EXILE ATSUSHI 40 〜forty〜 ［2CD+4Blu-ray Disc］ CD
¥ 8070
EXILE ATSUSHI 40 〜forty〜 ［2CD+4DVD］ CD
¥ 8070
[国内盤CD]EXILE ATSUSHI / 40〜forty〜 [CD+BD][6枚組]
¥ 8070
[国内盤CD]EXILE ATSUSHI / 40〜forty〜 [CD+DVD][6枚組]
¥ 8070
落札価格8070円
792 入札履歴
終了
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