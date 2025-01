[国内盤CD]EXILE ATSUSHI / 40〜forty〜 [CD+DVD][6枚組]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【品番】 RZCD-77167〜8BCDE



【JAN】 4988064771677



【発売日】 2020年11月04日



【アーティスト】

ATSUSHI



【収録内容】

[1]〈Original Album〉

(1)BOUNCE ON IT!!(Album ver.)

(2)Just The Way You Are

(3)No more(EXILE ATSUSHI+AI)

(4)Be Brave(EXILE ATSUSHI+AI)

(5)I think of you(Japanese ver.)

(6)More...(Japanese ver.)

(7)Do You Remember(Japanese ver.)

(8)With you〜Luv merry Xmas〜

(9)Beautiful Gorgeous Love(Special edition)

(10)Suddenly

(11)人間の証明のテーマ(EXILE ATSUSHI&Char)