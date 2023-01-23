『[国内盤CD]EXILE ATSUSHI / 40〜forty〜 [CD+DVD][6枚組]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 09分に出品され03月18日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品番】 RZCD-77167〜8BCDE



【JAN】 4988064771677



【発売日】 2020年11月04日



【アーティスト】

ATSUSHI



【収録内容】

［1］〈Original Album〉

(1)BOUNCE ON IT!!(Album ver.)

(2)Just The Way You Are

(3)No more(EXILE ATSUSHI+AI)

(4)Be Brave(EXILE ATSUSHI+AI)

(5)I think of you(Japanese ver.)

(6)More...(Japanese ver.)

(7)Do You Remember(Japanese ver.)

(8)With you〜Luv merry Xmas〜

(9)Beautiful Gorgeous Love(Special edition)

(10)Suddenly

(11)人間の証明のテーマ(EXILE ATSUSHI&Char)