『[国内盤CD]EXILE ATSUSHI / 40〜forty〜 [CD+DVD][6枚組]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 09分に出品され03月18日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【品番】 RZCD-77167〜8BCDE
【JAN】 4988064771677
【発売日】 2020年11月04日
【アーティスト】
ATSUSHI
【収録内容】
［1］〈Original Album〉
(1)BOUNCE ON IT!!(Album ver.)
(2)Just The Way You Are
(3)No more(EXILE ATSUSHI+AI)
(4)Be Brave(EXILE ATSUSHI+AI)
(5)I think of you(Japanese ver.)
(6)More...(Japanese ver.)
(7)Do You Remember(Japanese ver.)
(8)With you〜Luv merry Xmas〜
(9)Beautiful Gorgeous Love(Special edition)
(10)Suddenly
(11)人間の証明のテーマ(EXILE ATSUSHI&Char)
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¥ 8065
落札価格8070円
612 入札履歴
終了
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