『家庭用真空パック器 グルメセーバー TU-880【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 19時 30分に出品され04月17日 19時 30分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

家庭用真空パック器 グルメセーバー TU-880



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 39.80 cm

重量 : 1.94 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。