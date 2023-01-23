『GULL(ガル) アジャスタブルウエイトベルト (ブラック) GG-4611【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 13時 43分に出品され05月04日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GULL(ガル) アジャスタブルウエイトベルト (ブラック) GG-4611
【商品説明】
・サイズ：全長125cm(ウエストサイズ105cmまで対応可能)
・最大搭載可能重量：8kg
・素材84D＋PVC耐海水生地
・重量：755g
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 53.40 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
685 入札履歴
終了
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