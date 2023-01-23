『GULL(ガル) アジャスタブルウエイトベルト (ブラック) GG-4611【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月04日 13時 43分に出品され05月04日 13時 43分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GULL(ガル) アジャスタブルウエイトベルト (ブラック) GG-4611



【商品説明】

・サイズ：全長125cm(ウエストサイズ105cmまで対応可能)

・最大搭載可能重量：8kg

・素材84D＋PVC耐海水生地

・重量：755g



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 53.40 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。