『白光(HAKKO) 工業用熱風器800W 880B【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 31分に出品され03月16日 13時 31分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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電源(V):AC100消費電力(W):800幅(mm):245奥行(mm):70高さ(mm):185熱風温度:400風量:0.18[[立米]]/min風速:330m/min