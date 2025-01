EXILE ATSUSHI / 40 〜forty〜 (豪華盤:2CD+4Blu-ray) RZCD-77169/70【お歳暮】

商品情報

EXILE ATSUSHI / 40 〜forty〜 (豪華盤:2CD+4BD) RZCD-77169/70



【豪華盤:2CD+4BD】

EXILE ATSUSHI、ソロ通算4作目にして実に6年ぶりとなる待望のオリジナル・アルバム!!

アルバムはEXILE ATSUSHIが、40歳からの生き方として決意した「Break away from the past 過去からの脱却」「Reincarnate 転生 / 生まれ変わらせる」「Stick to one‘s beliefs 信念を貫く」という3つのテーマをコンセプトに制作。

今年1月から始まった『EXILE PERFECT LIVE 2001→2020』のリハーサル、本番と並行して作り上げた楽曲「輪廻」、倖田來未とのコラボ楽曲「オーサカトーキョー」など、初CD化となる配信SGを多数収録。



【豪華盤】には、ATSUSHIの"声"を堪能できるアコースティックアルバムCD付。さらに!!2019年秋に行われ、EXILEオリジナルメンバーも集結した伝説のLIVE「EXILE ATSUSHI SPECIAL NIGHT IN OKINAWA」とATSUSHIの30代を追った40歳記念フィルム「真実」の収録した4BD付。



