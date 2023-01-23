あんさんぶるスターズ! 天祥院英智&日々樹渉&瀬名泉風　彩光！瞬きの星夜祭ver. コスプレ衣装【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

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商品詳細

天祥院英智&日々樹渉&瀬名泉風 彩光！瞬きの星夜祭ver. 衣装が登場です！

ベロア素材の上着は、フロントのスナップボタンで着脱。ラインは金色の合皮、胸元の十字模様は刺繍です。

インナーのシャツは金色の合皮で襟の細やかな装飾を再現。袖口はレースとブレード付きで見栄えもバツグン！

ズボンはウエスト一部ゴム入りです。胸のリボンはブローチピンで取り外しできます。

ダークブルーの夜空に金色の星が輝くような、聖夜にふさわしいデザインのセットです



セット内容

・上着

・シャツ

・ズボン

・リボン



着用モデル

161cm，Lサイズ着用