『あんさんぶるスターズ! 天祥院英智&日々樹渉&瀬名泉風 彩光！瞬きの星夜祭ver. コスプレ衣装【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 45分に出品され03月28日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
天祥院英智&日々樹渉&瀬名泉風 彩光！瞬きの星夜祭ver. 衣装が登場です！
ベロア素材の上着は、フロントのスナップボタンで着脱。ラインは金色の合皮、胸元の十字模様は刺繍です。
インナーのシャツは金色の合皮で襟の細やかな装飾を再現。袖口はレースとブレード付きで見栄えもバツグン！
ズボンはウエスト一部ゴム入りです。胸のリボンはブローチピンで取り外しできます。
ダークブルーの夜空に金色の星が輝くような、聖夜にふさわしいデザインのセットです
セット内容
・上着
・シャツ
・ズボン
・リボン
着用モデル
161cm，Lサイズ着用
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落札価格8070円
403 入札履歴
終了
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