『Sony MDR-AS200PNK アクティブシリーズイヤホンの耳クリップヘッドフォン MDRAS200 ピンク 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 15分に出品され03月10日 04時 15分に終了予定です。即決価格は8,070円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sony MDR-AS200PNK アクティブシリーズイヤホンの耳クリップヘッドフォン MDRAS200 ピンク 並行輸入品
【商品説明】
・サラウンド：非対応， ワイヤレス：非対応， インターフェース：ミニプラグ
・タイプ：クリップ(インナーイヤー)， ステレオ/モノラル：ステレオ， 構造：開放型， ノイズキャンセリング：非対応
・周波数帯域(L)：17Hz， 周波数帯域(H)：22000Hz
・最大入力：50mW
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 6.80 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8070円
881 入札履歴
終了
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