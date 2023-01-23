『クオバディス 手帳 本革 カバー DUO デュオ 16x16cm ノワール&ルージュ qv16x1619no【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 34分に出品され03月17日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クオバディス 手帳 本革 カバー DUO デュオ 16x16cm ノワール&ルージュ qv16x1619no
【商品説明】
・16x16cm
・ベルト付き(ペンホルダーも付属)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ロゴ入り(型押し)
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8069円
658 入札履歴
終了
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