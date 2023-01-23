『クオバディス 手帳 本革 カバー DUO デュオ 16x16cm ノワール&ルージュ qv16x1619no【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 34分に出品され03月17日 17時 34分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クオバディス 手帳 本革 カバー DUO デュオ 16x16cm ノワール&ルージュ qv16x1619no



【商品説明】

・16x16cm

・ベルト付き(ペンホルダーも付属)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ロゴ入り(型押し)



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。