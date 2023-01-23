『JAL/日本航空 JAS MD-90 2号機 ダイキャストモデル 1/200スケール BJE3035【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 27分に出品され04月18日 20時 27分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JAL/日本航空 JAS MD-90 2号機 ダイキャストモデル 1/200スケール BJE3035



【商品説明】

・スケール:1/200、簡易組立

・素材:亜鉛合金

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 9.10 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。