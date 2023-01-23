『Num Noms スナッカブル スライムキット 楽しいテーマの持ち帰りスナック付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 02分に出品され03月07日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Num Noms スナッカブル スライムキット 楽しいテーマの持ち帰りスナック付き
【商品説明】
・Num Nomsのスナック用品。スライムサプライズ付き。
・たくさんのスライムテクスチャーとNum Nomsのキャラクターが入った楽しいテーマの持ち帰り用スナックキット。
・アイスクリームスライムをすくう、卵黄スライムを割る、またはゼリースライムを塗る!
・新しいキャラクターやスライム体験をすべて集めましょう。
・新しいスライムがとてもおいしい香り。
【サイズ】
高さ : 4.39 cm
横幅 : 7.19 cm
奥行 : 13.49 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8069円
987 入札履歴
終了
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