『Num Noms スナッカブル スライムキット 楽しいテーマの持ち帰りスナック付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 02分に出品され03月07日 19時 02分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Num Noms スナッカブル スライムキット 楽しいテーマの持ち帰りスナック付き



【商品説明】

・Num Nomsのスナック用品。スライムサプライズ付き。

・たくさんのスライムテクスチャーとNum Nomsのキャラクターが入った楽しいテーマの持ち帰り用スナックキット。

・アイスクリームスライムをすくう、卵黄スライムを割る、またはゼリースライムを塗る!

・新しいキャラクターやスライム体験をすべて集めましょう。

・新しいスライムがとてもおいしい香り。



【サイズ】

高さ : 4.39 cm

横幅 : 7.19 cm

奥行 : 13.49 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Num

Noms

スナッカブル

スライムキット

楽しいテーマの持ち帰りスナック付き