『5x7フィート レッドスクリーン背景幕 無地 写真背景 厚手 高密度不織布背景 ズーム会議 YouTubeビデオスタジオゲーム用 VR WTZ5x7HONGV1 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 45分に出品され03月08日 03時 45分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名5x7フィート レッドスクリーン背景幕 無地 写真背景 厚手 高密度不織布背景 ズーム会議 YouTubeビデオスタジオゲーム用 VR WTZ5x7HONGV1VIDMOT 5x7ft Red Backdrop Red Fashion Photography Background High Density Non-Woven Background for Photo Booth Birthday Christmas Parties Photography Studio Picture WTZ5x7HONGVV1ブランド：VIDMOT商品サイズ：5x7 FT高さ：5.4 cm横幅：27.7 cm奥行：33.1 cm重量：5910 g商品番号：色：Red素材：Non-woven