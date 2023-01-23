『パナソニック ヘアアイロン カール・ストレート両用 32mm 白 EH-HT44-W【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 17時 06分に出品され04月21日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：白
サイズ：32mm
スタイル：カール・ストレート両用
髪に手を添えて、ブラシ感覚で簡単にスタイリング。
毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先も、しっかりカール。
最高温度約180 。仕上がりや髪の傷みに合わせて使い分け。(2段階温度調節)
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落札価格8069円
449 入札履歴
終了
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