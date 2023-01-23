『ヒュンメル リュック 3WAY BRIEF CASE ブラック (90)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 11時 03分に出品され04月03日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヒュンメル リュック 3WAY BRIEF CASE ブラック (90)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ32cmxヨコ43cmxマチ15cm

・ポケットの数:7(外側1/内側6)

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: ジッパー

・表地: 合成繊維

・重量:1210g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 38.80 cm

奥行 : 49.80 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。