『ヒュンメル リュック 3WAY BRIEF CASE ブラック (90)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 11時 03分に出品され04月03日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒュンメル リュック 3WAY BRIEF CASE ブラック (90)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ32cmxヨコ43cmxマチ15cm
・ポケットの数:7(外側1/内側6)
・収納可能サイズ: 11-20L
・留め具の種類: ジッパー
・表地: 合成繊維
・重量:1210g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 38.80 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8069円
387 入札履歴
終了
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