『角利産業 インフレーターマット スウェード調 7cm厚 アウトドアマット キャンプ 車中泊 自動膨張 コンパクト 収納袋付 グレー/ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 00時 27分に出品され04月20日 00時 27分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

角利産業 インフレーターマット スウェード調 7cm厚 アウトドアマット キャンプ 車中泊 自動膨張 コンパクト 収納袋付 グレー/ブラック



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 28.20 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 45.40 cm

重量 : 4.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。