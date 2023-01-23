『トンボ ゴミ箱 3個セット 45L 日本製 フタ付き プッシュタイプ ペダル式 ホワイト ユニード 新輝合成 45S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 02時 23分に出品され04月06日 02時 23分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トンボ ゴミ箱 3個セット 45L 日本製 フタ付き プッシュタイプ ペダル式 ホワイト ユニード 新輝合成 45S



【商品説明】

・サイズ:幅26.5×奥行45.5×高さ55.5cm

・セット内容:ホワイト3個セット

・容量: 45L

・生産国:日本

・素材・材質:本体=ポリプロピレン プッシュフタ=ステンレス



【サイズ】

高さ : 27.10 cm

横幅 : 44.30 cm

奥行 : 74.20 cm

重量 : 6.69 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。