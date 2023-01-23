『マランツプロ USBコンデンサーマイク オーディオインターフェース内蔵 ヘッドホン出力 単一指向性 ミュート機能 音量調節 Mac PC対応 MPM-【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 05時 21分に出品され04月27日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Mac/PC対応 多目的マイク ? ストリーミング、Podcastコンテンツ作成(Garageband/Logic/Adobe Audition/Audacity対応)、Twitch/Skypeでの使用、YouTube動画作成や会議などにも理想的な高品質USBマイク

【シンプルなプラグ・アンド・プレイ】USBバスパワー駆動・レコーディング用コンデンサーマイク ? DiscordでのボイスチャットやCortanaでの音声認証に最適なマイク。外部オーディオ・インターフェースや48vファンタム電源は必要ありません

【充実した機能】USB-Cオーディオ・インターフェース内蔵、不要なノイズを抑える単一指向性（カーディオイド）マイクカプセル/音量調節ノブ付きヘッドホン出力端子/マイク入力音量ノブ/ミュートボタン搭載

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