『MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 55分に出品され04月23日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040



【商品説明】

・コーティング:マゼンタコート

・サイズ:高さ170×幅140×厚さ80mm

・プリズム材質:Bak4

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率:8倍

・対物レンズ有効径:40mm

・本体重量:620g

・素材・材質:アルミダイカスト、光学レンズ



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。