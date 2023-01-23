『MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 06時 55分に出品され04月23日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,069円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
【商品説明】
・コーティング:マゼンタコート
・サイズ:高さ170×幅140×厚さ80mm
・プリズム材質:Bak4
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率:8倍
・対物レンズ有効径:40mm
・本体重量:620g
・素材・材質:アルミダイカスト、光学レンズ
【サイズ】
高さ : 8.10 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8069円
93 入札履歴
終了
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