『SilverStone (シルバーストーン ） SUGO シリーズ Mini-ITX 対応 キューブ型 PCケース SST-SG13B-Q【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 14時 57分に出品され03月23日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SilverStone (シルバーストーン ） SUGO シリーズ Mini-ITX 対応 キューブ型 PCケース SST-SG13B-Q



【商品説明】

・[SG13B]SUGOシリーズ ATX電源対応のキューブ型Mini-ITXケース

・【I/Oポート】USB3.0 x 2、MICx 1 ，Audio x1 【対応電源】ATX電源ユニット (別売り) 長さ最大150mmまで、奨励140mm

・【対応マザーボード】Mini-ITX，Mini-DTX 【外部ドライブベイ】なし 【内部ドライブベイ】3.5" x 1 または 2.5" x2 ＋ 2.5" x1

・【対応水冷ラジエータ?】120mm/140mm x 1 【拡張スロット】2スロット 【対応グラフィックカード】拡張270mmグラフィックスカード装着可能，幅の制限129mm

・モデル番号を入力し



【サイズ】

高さ : 25.40 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。