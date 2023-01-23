『ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース Air メンズ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 16時 46分に出品され03月04日 16時 46分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース Air メンズ ブラック



【商品説明】

・メイン素材: 100D ナイロン リップストップ， 210D ナイロン

・容量: 10L

・性別:メンズ

・生産国:ベトナム

・留め具の種類: ファスナー

・重量: 800g



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 26.90 cm

奥行 : 49.70 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。