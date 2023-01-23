『PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 53分に出品され03月27日 09時 53分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PetSafe おるすばんフィーダー デジタル2食分 バージョン2 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 タイマー式 定時定量 1日2食 BPAフリー お手入れ簡単便利 グレー その他



【商品説明】

・ご使用には単３アルカリ電池４本が必要です（※別売り）。電池の持ちの目安は約半年。電池の残量が残り少なくなると、画面に「LB」と表示されます。

・シンプルな操作で使いやすい、犬猫用自動給餌器。ペットが自力でフタを開けられないようデザインされています。

・トレーはBPAフリー。取り出して洗えるのでお手入れもカンタン、食器洗い機も利用可能です。

・トレー１つにつき190gのフードが入ります。

・左右のトレーそれぞれにタイマーが設定できます。タイマーは１～99時間後まで、1時間単位で設定できます。





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。