『ハヤミ工産 スピーカースタンド 角度調節可能 1台 ブラック SB-910【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 15時 51分に出品され03月03日 15時 51分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハヤミ工産 スピーカースタンド 角度調節可能 1台 ブラック SB-910
【商品説明】
・サイズ : 幅42 × 奥行29.5 × 高さ13.5cm
・メーカー型番 : SB-910
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・本体質量 : 約2.3kg
・材質 : 木製
・耐荷重 : 20kg
・色 : ブラック
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 37.20 cm
重量 : 2.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8068円
884 入札履歴
終了
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