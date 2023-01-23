『ハバ 大きな玉のクーゲルバーン 基本セット 小 8050【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 16時 07分に出品され02月13日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：ハバ社 ドイツ
本体材質：木製・ブナ材
寸法：基尺４ｃｍ 木玉Φ４．５ｃｍ
内容：スロープ*１ カーブ*６ ベル*１ ジョイント積木*８ 木玉*２
その他：仕様・員数等がメーカーの事情で画像と異なる場合があります
おもちゃ:赤ちゃん・幼児のおもちゃ:スロープトイ
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落札価格8068円
259 入札履歴
終了
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