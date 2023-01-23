『3Doodler Start Refill Plastic Bundle - 8 Pack Bundle - Only Compatible with【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 00時 16分に出品され04月28日 00時 16分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [3Doodler Start +用リフィル] 3Doodler Start/+ 3D印刷ペンでスムーズな落書き体験を手に入れましょう。 3Dで描くことで、アイデアを生き生きとさせましょう。

【安全】6歳以上の方でも安心です。 3Doodler Start+ プラスチックは最も厳しい安全試験を受けています。 押し出しプラスチックは触っても安全です。

[お金に見合う価値あり] 24本のストランドが含まれます:ブルー、グリーン、イエロー、レッド、オレンジ、ホワイト、グレー、ミント。 合計192本のプラスチックストランド。

[ボーナスステンシルとアプリのプロジェクト] 3Doodlerアプリでインタラクティブな体験を! 分かりやすいステンシル、テンプレート、ステップバイステップのインタラクティブな説明書 (日本語でない場合があります)。 完成したプロジェクトのバッジや写真を受け取り、アプリ内で作品を直接共有できます。 iOSおよびAndroidデバイスに対応。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 3Doodler

Start

Refill

Plastic

Bundle

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8

Pack

Bundle

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Only

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with