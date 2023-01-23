『cooyin リケーブル MMCX 4.4mm L型 銀メッキ単結晶銅 耳掛け式 IEM ヘッドホンケーブル イヤホンケーブル アップグレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 37分に出品され04月07日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
cooyin リケーブル MMCX 4.4mm L型 銀メッキ単結晶銅 耳掛け式 IEM ヘッドホンケーブル イヤホンケーブル アップグレー
【商品説明】
・ 【 基本仕様 】 色：白。 線径：約3AWG。 抵抗：約0.66?。 プラグ型：I型（L型カスタム可能）。 長さ：120cm+/-1.0cm。 作り方：手編み。 断面積：約26.67mm2。 包装及び附属品：木製箱、クリップ、結束バンド。 包装サイズ：10.5 x 7.5 x 4 cm；120 g。
・ 【 対応範囲 】 4.4mm、3.5mm、2.5mmコネクタのDAP、DAC、アンプに対応。 mmcx、0.78-2pin、A2DC、ie400/500pro、ie40proコネクタのヘッドホン、イヤホンに対応。
・ 【 素材及び外部影響対策 】 導体：銀メッキ単結晶銅。 芯線数：8芯152
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ANTOP 地上デジタルアンテナ 室外 HD テレビ 地デジ アンテナ TVアンテナ UFOアンテナ UHF対応 スマートパス増幅 360度
¥ 8068
ANTOP テレビアンテナ 屋内アンテナ 地デジアンテナ 360度全方位受信 48~64KM 受信範囲 UHF VHF対応 ブースター付き
¥ 8068
EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンド V2・V3・S1対応棚板 レギュラーサイズ サテンブラック
¥ 8068
EQUALS イコールズ WALL ウォール 壁寄せテレビスタンド V2・V3・S1対応棚板 レギュラーサイズ サテンホワイト
¥ 8068
INAKUSTIK[インアクースティック]リファレンスシリーズ・バイワイヤ・ジャンパーケーブル [1台分 / 2本セット] RF-JUMPER
¥ 8068
SHARP AN-120TS1
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
純正テレビ用リモコン N2QAYB000481
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
FITUEYES オーディオラック アンプラック パワーアンプキャビネット オーディオスピーカーアンプキャビネット CDアンプ機器ラック プ
¥ 8067
落札価格8068円
919 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！