『cooyin リケーブル MMCX 4.4mm L型 銀メッキ単結晶銅 耳掛け式 IEM ヘッドホンケーブル イヤホンケーブル アップグレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 37分に出品され04月07日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

cooyin リケーブル MMCX 4.4mm L型 銀メッキ単結晶銅 耳掛け式 IEM ヘッドホンケーブル イヤホンケーブル アップグレー



【商品説明】

・ 【 基本仕様 】 色：白。 線径：約3AWG。 抵抗：約0.66?。 プラグ型：I型（L型カスタム可能）。 長さ：120cm+/-1.0cm。 作り方：手編み。 断面積：約26.67mm2。 包装及び附属品：木製箱、クリップ、結束バンド。 包装サイズ：10.5 x 7.5 x 4 cm；120 g。

・ 【 対応範囲 】 4.4mm、3.5mm、2.5mmコネクタのDAP、DAC、アンプに対応。 mmcx、0.78-2pin、A2DC、ie400/500pro、ie40proコネクタのヘッドホン、イヤホンに対応。

・ 【 素材及び外部影響対策 】 導体：銀メッキ単結晶銅。 芯線数：8芯152



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。