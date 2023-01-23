『【送料無料】オシャレ磁気ネックレス スクリュウタイプ ゴールド ２個セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 33分に出品され03月15日 09時 33分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|オシャレ磁気ネックレス スクリュウタイプ ゴールド
|材質
|真鍮（ゴールド：24金メッキ、プラチナ：ロジウムメッキ）
|サイズ
|（約）全長：約45cm 重量 約8g
|カラー
|ゴールド
|仕様
|磁気：160ミリステラ
|医療用具製造許可番号
|13BZ6067号
|セット内容
|リング本体、巾着袋
|製造国
|日本
商品カテゴリ
商品コード
284-06026652662-2
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落札価格8068円
353 入札履歴
終了
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