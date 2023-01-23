『intel インテル Core i5-3230M Mobile モバイル CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0WY【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 28分に出品され03月22日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,068円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

intel インテル Core i5-3230M Mobile モバイル CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0WY



【商品説明】

・2.6GHz。

・3MB。

・Intel。

・PGA 988B / Socket G2。



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。